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23 августа, 11:46

Ценам на мясо в России предрекли снижение после окончания "шашлычного сезона"

Замглавы Минпромторга Евтухов: В сентябре ожидается снижение цен на мясо в РФ

В сентябре ожидается снижение цен на мясо. Эксперты связывают это с завершением "шашлычного сезона", сообщил замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В среду, 23 августа, состоялось совещание, посвящённое анализу цен на продовольствие в стране. По его итогам представитель Минпромторга высказался по поводу стоимости мяса.

"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашённые на совещание, отметили, что, по их расчётам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", — отметил Евтухов.

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Ранее сообщалось, что Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном росте цен на хлеб в России. Как указали в министерстве, динамика цен на продукцию в этом году не превысит уровень общей инфляции.

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ТАСС / Артём Геодакян

Иван Косицын
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