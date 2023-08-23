Ценам на мясо в России предрекли снижение после окончания "шашлычного сезона"

В сентябре ожидается снижение цен на мясо. Эксперты связывают это с завершением "шашлычного сезона", сообщил замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В среду, 23 августа, состоялось совещание, посвящённое анализу цен на продовольствие в стране. По его итогам представитель Минпромторга высказался по поводу стоимости мяса.

"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашённые на совещание, отметили, что, по их расчётам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", — отметил Евтухов.