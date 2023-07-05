В Москве вырос индекс окрошки

В Москве продукты для приготовления окрошки и свекольника подорожали на шесть и пять процентов соответственно. Об этом заявила кандидат экономических наук и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

"Нужно отметить, что основными драйверами роста цен на окрошку и свекольник в 2023 году являются овощи. В среднем редис подорожал на 28%, огурцы — на 25%, зелёный лук — на 5%. Квас стал дороже на 6%, варёная колбаса и сметана — на 1%", — отметила она в беседе с агентством городских новостей "Москва".

При этом некоторые ингредиенты подешевели: свёкла — на 35%, картофель — на 33%, укроп — на 21%, яйца — на 6%. Покупка набора для летнего холодного супа обходится москвичам в 830 рублей. Стоимость продуктов для свекольника — около 600 рублей. При этом в столичных кафе средняя цена за порцию окрошки — 298 рублей, а свекольника — 400 рублей.