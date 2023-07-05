Регион

Уведомления отключены

5 июля, 11:35

В Москве вырос индекс окрошки

Эксперт Долгова: В Москве индекс окрошки за год вырос на 6%

В Москве продукты для приготовления окрошки и свекольника подорожали на шесть и пять процентов соответственно. Об этом заявила кандидат экономических наук и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

"Нужно отметить, что основными драйверами роста цен на окрошку и свекольник в 2023 году являются овощи. В среднем редис подорожал на 28%, огурцы — на 25%, зелёный лук — на 5%. Квас стал дороже на 6%, варёная колбаса и сметана — на 1%", — отметила она в беседе с агентством городских новостей "Москва".

При этом некоторые ингредиенты подешевели: свёкла — на 35%, картофель — на 33%, укроп — на 21%, яйца — на 6%. Покупка набора для летнего холодного супа обходится москвичам в 830 рублей. Стоимость продуктов для свекольника — около 600 рублей. При этом в столичных кафе средняя цена за порцию окрошки — 298 рублей, а свекольника — 400 рублей.

Россия в мае стала единственной в Европе страной, где подешевели продукты

Россия в мае стала единственной в Европе страной, где подешевели продукты

Лайф напоминает: в мае сообщалось о том, что в РФ окрошку на квасе стало готовить на 3% дороже, чем годом ранее.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров