В Кремле заявили, что тема роста цен находится на контроле у президента

Тема роста цен находится на постоянном контроле у президента Владимира Путина. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию с ценами, он отметил, что инфляция сейчас находится чуть выше целевого уровня, но тем не менее остаётся достаточно низкой.