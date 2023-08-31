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31 августа, 09:30

В Кремле заявили, что тема роста цен находится на контроле у президента

Песков: Ситуация с ценами постоянно находится в поле зрения президента

Тема роста цен находится на постоянном контроле у президента Владимира Путина. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию с ценами, он отметил, что инфляция сейчас находится чуть выше целевого уровня, но тем не менее остаётся достаточно низкой.

"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно её обсуждает с правительством", — сказал представитель Кремля.

Путин: Уровень благосостояния россиян должен повышаться

Путин: Уровень благосостояния россиян должен повышаться

Напомним, что буквально на днях Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляционные риски в стране растут. В связи с этим стоит задача сдержать рост цен.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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