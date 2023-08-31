В Кремле заявили, что тема роста цен находится на контроле у президента
Песков: Ситуация с ценами постоянно находится в поле зрения президента
Тема роста цен находится на постоянном контроле у президента Владимира Путина. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 31 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию с ценами, он отметил, что инфляция сейчас находится чуть выше целевого уровня, но тем не менее остаётся достаточно низкой.
"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, он постоянно её обсуждает с правительством", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что буквально на днях Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляционные риски в стране растут. В связи с этим стоит задача сдержать рост цен.