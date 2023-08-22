Путин заявил о росте инфляционных рисков в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляционные риски в стране растут. В связи с этим стоит задача сдержать рост цен.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски — хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно — инфляционные риски всё-таки растут", — отметил он.

Как добавил глава государства, задача по сдерживанию цен сейчас "выходит на первый план".