Путин заявил о росте инфляционных рисков в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляционные риски в стране растут. В связи с этим стоит задача сдержать рост цен.
"Объективные данные показывают, что инфляционные риски — хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно — инфляционные риски всё-таки растут", — отметил он.
Как добавил глава государства, задача по сдерживанию цен сейчас "выходит на первый план".
Лайф напоминает: в ходе того же заседания Путин заявил, что реальные доходы россиян выросли за полгода на 4,7%. По его словам, в 2022 году они снизились на 1%.