"Разместить и наслаждаться": Россиянам предложили варианты сбережения денег на фоне инфляции

На фоне инфляции хранить наличные дома не стоит, лучше положить деньги в банк под проценты. Такой совет дала независимый финансовый консультант Алёна Никитина.

"Если есть сумма до миллиона рублей, то надо выбирать банковские депозиты. В надёжных банках можно разместить деньги под высокий процент и наслаждаться этим", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт подчеркнула: нет предпосылок, что банки обанкротятся или будет повтор 1991 года, но депозитом часть инфляции получится компенсировать. Большую же сумму, 30–50 млн рублей, Алёна Никитина советует вложить в недвижимость.