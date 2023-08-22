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22 августа, 11:27

"Разместить и наслаждаться": Россиянам предложили варианты сбережения денег на фоне инфляции

Консультант Никитина: Банковский вклад — оптимальный вариант сбережения денег

На фоне инфляции хранить наличные дома не стоит, лучше положить деньги в банк под проценты. Такой совет дала независимый финансовый консультант Алёна Никитина.

"Если есть сумма до миллиона рублей, то надо выбирать банковские депозиты. В надёжных банках можно разместить деньги под высокий процент и наслаждаться этим", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт подчеркнула: нет предпосылок, что банки обанкротятся или будет повтор 1991 года, но депозитом часть инфляции получится компенсировать. Большую же сумму, 30–50 млн рублей, Алёна Никитина советует вложить в недвижимость.

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Ранее Лайф писал, что 68% россиян хранят свои сбережения в рублях. При этом примерно четверть граждан отметили, что у них нет накоплений.

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Никита Осипов
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