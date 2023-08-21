Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Большинство россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях. Четверть жителей страны (27%) заявили, что у них нет накоплений. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В июле 2023 года 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях, ещё 6% отдают предпочтение доллару, по 4% — евро и другим иностранным валютам", — сказано в публикации на сайте центра.

Также россияне рассказали, что стали проявлять больше интереса к ситуации на валютном рынке. Например, за курсом доллара в июле следили 58% респондентов, причём каждый пятый делал это на постоянной основе. Однако эти данные ниже, чем в феврале – июле 2022 года. Тогда за ситуацией с валютой следили 63–66% граждан.