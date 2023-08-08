Объём валютных вкладов россиян в иностранных банках резко сократился

В июне наблюдалось одновременное сокращение россиянами всех имеющихся у них валютных средств: наличных, на отечественных и зарубежных счетах, а также у брокеров. Это произошло впервые с 2018 года — начала ведения подобной статистики, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственные расчёты данных ЦБ.

Согласно информации агентства, общая сумма накоплений россиян в иностранной валюте — 218 миллиардов долларов, это на 1% меньше майского показателя. Впервые с апреля 2022 года фиксируется сокращение средств на счетах за границей — на 0,9%, до 73 млрд долларов. Двенадцатый месяц подряд снижается объём иностранной валюты в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 млрд долларов.

Больше всего валюты наши соотечественники хранят в виде налички. Но в июне такие сбережения тоже уменьшились — на 0,2%, до 96,6 млрд долларов. Кардинально снизились денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте — на 9,5%, до 2,9 млрд долларов.