Пять учениц лицея-интерната в Саратове отравились хлором на уроке в бассейне
В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области
В Саратове пять учениц лицея-интерната почувствовали недомогание после урока физкультуры в бассейне, у них предполагается отравление парами хлора. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области
В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области
Инцидент произошёл сегодня, 13 ноября, в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, где проходило занятие. После заплыва ученицы почувствовали себя плохо, их увезли в больницу.
"Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку в связи с происшествием с несовершеннолетними в бассейне", — уточнили в прокуратуре.
Три девочки в состоянии лёгкой степени тяжести оставлены в стационаре больницы, а две отпущены домой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областной Минздрав. Всем пострадавшим по 15 лет. Сейчас проводятся заборы воды в бассейне и изучается система очистки воды.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория". Двум отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать.