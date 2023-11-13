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13 ноября, 12:55

Пять учениц лицея-интерната в Саратове отравились хлором на уроке в бассейне

<p>В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / <a href="https://t.me/sarprok/11742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Саратовской области</a></p>

В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области

В Саратове пять учениц лицея-интерната почувствовали недомогание после урока физкультуры в бассейне, у них предполагается отравление парами хлора. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области проверяют бассейн после отравления учениц. Фото © t.me / Прокуратура Саратовской области

Инцидент произошёл сегодня, 13 ноября, в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, где проходило занятие. После заплыва ученицы почувствовали себя плохо, их увезли в больницу.

"Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку в связи с происшествием с несовершеннолетними в бассейне", — уточнили в прокуратуре.

Три девочки в состоянии лёгкой степени тяжести оставлены в стационаре больницы, а две отпущены домой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областной Минздрав. Всем пострадавшим по 15 лет. Сейчас проводятся заборы воды в бассейне и изучается система очистки воды.

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Ранее сообщалось, что в сентябре в Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория". Двум отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать.

Татьяна Миссуми
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