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21 сентября, 14:33

В Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом в медколледже

В медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии произошло массовое отравление неизвестным газом. Как сообщает SHOT, пострадало не менее 17 человек.

По данным телеграм-канала, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. 17 студентов в возрасте от 17 до 20 лет надышались парами. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

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Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде трое несовершеннолетних и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория". Двоим отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать.

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Иван Косицын
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