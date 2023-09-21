В Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом в медколледже
В медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии произошло массовое отравление неизвестным газом. Как сообщает SHOT, пострадало не менее 17 человек.
По данным телеграм-канала, утечка газа произошла при проведении работ в газовой системе. 17 студентов в возрасте от 17 до 20 лет надышались парами. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде трое несовершеннолетних и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория". Двоим отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать.
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