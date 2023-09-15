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15 сентября, 06:55

На Чукотке в школе произошла вспышка кишечной инфекции, пострадало 24 ребёнка

На Чукотке в одной из школ зафиксирована вспышка кишечной инфекции. На данный момент заболело по меньшей мере 24 ученика, сообщает администрация городского округа Эгвекинот.

Инцидент произошёл в школе в посёлке Эгвекинот. В образовательном учреждении начались карантинные мероприятия из-за вспышки кишечной инфекции.

"Ученики перешли на дистанционное обучение. Зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов", — указано в сообщении.

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В основном у детей болезнь протекает в лёгкой форме, средняя степень тяжести зарегистрирована у трёх школьников. Согласно результатам анализов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Дополнительно взято большое число проб.

А ранее ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой попали в больницу после обеда в школьной столовой. В инфекционные стационары доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17.

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ТАСС / Владимир Баранов

Иван Косицын
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