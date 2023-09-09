Заболели почти 30 детей: В Башкирии расследуют вспышку кишечной инфекции в детском саду
В Башкирии 29 воспитанников детского сада заболели кишечной инфекцией
В Башкирии почти 30 воспитанников детского сада заболели кишечной инфекцией. Дошкольное учреждение временно закрыли.
В Управлении Роспотребнадзора по региону уточнили, что массовое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала зарегистрировано в детском саду № 19 Белорецка.
"Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет", — отметили в ведомстве.
Согласно предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллёз. По некоторой информации, всего заболело 29 детей, 19 из них госпитализированы. Остальные несовершеннолетние лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Проверку организовала и региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой попали в больницу после обеда в школьной столовой. В инфекционные стационары доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17.
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