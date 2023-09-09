Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 14:51

Заболели почти 30 детей: В Башкирии расследуют вспышку кишечной инфекции в детском саду

В Башкирии 29 воспитанников детского сада заболели кишечной инфекцией

В Башкирии почти 30 воспитанников детского сада заболели кишечной инфекцией. Дошкольное учреждение временно закрыли.

В Управлении Роспотребнадзора по региону уточнили, что массовое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала зарегистрировано в детском саду № 19 Белорецка.

"Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет", — отметили в ведомстве.

Согласно предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллёз. По некоторой информации, всего заболело 29 детей, 19 из них госпитализированы. Остальные несовершеннолетние лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Проверку организовала и региональная прокуратура.

В Бурятии приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

В Бурятии приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

Ранее сообщалось, что ученики и преподаватели ГБОУ СОШ № 608 имени Зины Портновой попали в больницу после обеда в школьной столовой. В инфекционные стационары доставлено 13 детей. Всего же число отравившихся достигло 17.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров