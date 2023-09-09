Заболели почти 30 детей: В Башкирии расследуют вспышку кишечной инфекции в детском саду

В Башкирии почти 30 воспитанников детского сада заболели кишечной инфекцией. Дошкольное учреждение временно закрыли.

В Управлении Роспотребнадзора по региону уточнили, что массовое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала зарегистрировано в детском саду № 19 Белорецка.

"Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет", — отметили в ведомстве.

Согласно предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллёз. По некоторой информации, всего заболело 29 детей, 19 из них госпитализированы. Остальные несовершеннолетние лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Проверку организовала и региональная прокуратура.