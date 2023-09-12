45 человек отравились в школе в Туве, шестеро госпитализированы
В Республике Тыва произошло массовое отравление в одной из местных школ. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
"Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе № 18 в Кызыле. По последним данным, поступило 45 обращений с жалобой на кишечную инфекцию", — написал он в телеграм-канале.
Пятерых учеников и одного взрослого пришлось госпитализировать. При этом врачи заверяют, что у некоторых ребят уже наблюдается улучшение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального Министерства образования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, в том числе возбудитель инфекции.
Специалисты взяли анализы у работников столовой, а также исследуют образцы пищи. Глава республики поручил организовать работу по проверке всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тамбовской области мать с 8-летней дочерью насмерть отравились едой. Сначала скончалась 32-летняя женщина, а после в больнице и сама школьница. При этом девочку-подростка 13 лет удалось спасти. Известно, что семья ела продукты, которые были куплены в местном магазине за несколько дней до трагедии.
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