45 человек отравились в школе в Туве, шестеро госпитализированы

В Республике Тыва произошло массовое отравление в одной из местных школ. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе № 18 в Кызыле. По последним данным, поступило 45 обращений с жалобой на кишечную инфекцию", — написал он в телеграм-канале.

Пятерых учеников и одного взрослого пришлось госпитализировать. При этом врачи заверяют, что у некоторых ребят уже наблюдается улучшение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального Министерства образования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, в том числе возбудитель инфекции.

Специалисты взяли анализы у работников столовой, а также исследуют образцы пищи. Глава республики поручил организовать работу по проверке всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения.