Мать с 8-летней дочерью насмерть отравились едой в Тамбовской области
В Тамбовской области два человека умерли в результате пищевого отравления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Ещё один ребёнок из этой семьи — 13-летняя девочка — госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в телеграм-канале ведомства.
По данным СК РФ, всё произошло в селе Озёрки Никифоровского округа. Ночью 6 сентября скончалась 32-летняя женщина, а к вечеру умерла её дочь, которую успели госпитализировать. По предварительным данным, семья отправилась продуктами, которые купила в местном магазине за несколько дней до трагедии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее Лайф рассказывал о массовом отравлении жителей Санкт-Петербурга после заказа еды фирмы "Грин бокс" из "Самоката". Местные СМИ сообщили, что почти все заболевшие ели шпинатную вафлю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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