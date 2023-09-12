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12 сентября, 12:20

Мать с 8-летней дочерью насмерть отравились едой в Тамбовской области

В Тамбовской области два человека умерли в результате пищевого отравления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Ещё один ребёнок из этой семьи — 13-летняя девочка — госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным СК РФ, всё произошло в селе Озёрки Никифоровского округа. Ночью 6 сентября скончалась 32-летняя женщина, а к вечеру умерла её дочь, которую успели госпитализировать. По предварительным данным, семья отправилась продуктами, которые купила в местном магазине за несколько дней до трагедии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее Лайф рассказывал о массовом отравлении жителей Санкт-Петербурга после заказа еды фирмы "Грин бокс" из "Самоката". Местные СМИ сообщили, что почти все заболевшие ели шпинатную вафлю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Роспотребнадзор: Количество отравившихся готовой едой в Петербурге достигло 248

Роспотребнадзор: Количество отравившихся готовой едой в Петербурге достигло 248

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Shutterstock

Николь Вербер
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