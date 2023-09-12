Мать с 8-летней дочерью насмерть отравились едой в Тамбовской области

В Тамбовской области два человека умерли в результате пищевого отравления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Ещё один ребёнок из этой семьи — 13-летняя девочка — госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным СК РФ, всё произошло в селе Озёрки Никифоровского округа. Ночью 6 сентября скончалась 32-летняя женщина, а к вечеру умерла её дочь, которую успели госпитализировать. По предварительным данным, семья отправилась продуктами, которые купила в местном магазине за несколько дней до трагедии.