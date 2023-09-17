В Подмосковье тренер и трое детей отравились парами хлора в бассейне

В Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория", рассказал источник газете "Известия".

Двум отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать. Их госпитализировали вчера примерно в 10:00. Один из ребят находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.