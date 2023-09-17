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17 сентября, 01:02

В Подмосковье тренер и трое детей отравились парами хлора в бассейне

"Известия": В Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились хлором в бассейне

В Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория", рассказал источник газете "Известия".

Двум отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать. Их госпитализировали вчера примерно в 10:00. Один из ребят находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю. Количество пострадавших превысило 170 человек.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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