В Подмосковье тренер и трое детей отравились парами хлора в бассейне
"Известия": В Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились хлором в бассейне
В Сергиевом Посаде трое детей и тренер отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра "Виктория", рассказал источник газете "Известия".
Двум отравившимся детям по семь лет, одному — одиннадцать. Их госпитализировали вчера примерно в 10:00. Один из ребят находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю. Количество пострадавших превысило 170 человек.
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