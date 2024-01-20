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20 января, 12:32

В Москве полуторагодовалый малыш насмерть отравился мамиными таблетками

SHOT: В Москве маленький ребёнок умер от отравления таблетками для сердца

Полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца в Москве. Как сообщает SHOT, трагедия произошла из-за того, что мама случайно оставила лекарство на столе.

По информации телеграм-канала, всё случилось днём 19 января в квартире на улице Академика Бакулева в столичном районе Тёплый Стан. Близкие отвлеклись и занимались своими делами, в это время малыш увидел на кухонном столе блестящую упаковку с таблетками, которые выписывают при аритмии и тахикардии ("Аллапинин"). Мальчик съел несколько штук, и ему почти сразу стало плохо.

Мать сына вызвала скорую, однако медики не успели ничем ему помочь, они констатировали смерть. По предварительной информации, малыш отравился лекарством. Таблетки принимала его мама, у которой проблемы с сердцем. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

На Урале школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту
На Урале школьник отравился таблетками, отпускаемыми по рецепту

А ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае трёхлетний ребёнок умер, съев котлету с нитритной солью. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности, ведь именно он во время приготовления котлет превысил допустимую норму пищевой добавки в 100 раз.

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Freepik

Дарья Нарыкова
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