В Москве полуторагодовалый малыш насмерть отравился мамиными таблетками

Полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца в Москве. Как сообщает SHOT, трагедия произошла из-за того, что мама случайно оставила лекарство на столе.

По информации телеграм-канала, всё случилось днём 19 января в квартире на улице Академика Бакулева в столичном районе Тёплый Стан. Близкие отвлеклись и занимались своими делами, в это время малыш увидел на кухонном столе блестящую упаковку с таблетками, которые выписывают при аритмии и тахикардии ("Аллапинин"). Мальчик съел несколько штук, и ему почти сразу стало плохо.

Мать сына вызвала скорую, однако медики не успели ничем ему помочь, они констатировали смерть. По предварительной информации, малыш отравился лекарством. Таблетки принимала его мама, у которой проблемы с сердцем. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.