Котлета-убийца с нитритами отравила трёхлетнего малыша в Сибири

Трёхлетний ребёнок, который умер в Красноярском крае в ноябре, отравился домашней котлетой с нитритной солью. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в деревне Айдара 1 ноября 2023 года. Малыш съел домашнюю котлету — и ему стало плохо. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, но он скончался спустя несколько часов, несмотря на медицинскую помощь. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление нитритами. Оказалось, что это вещество родители сами добавили в котлеты.

"Накануне происшествия — вечером 31 октября 2023 года — обвиняемый вместе с супругой изготовил в домашних условиях колбасу из мясного фарша с добавлением специй. С целью сохранения цвета, а также продления срока годности мясного продукта мужчина использовал пищевую добавку — нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень её содержания более чем в 100 раз. Супруга обвиняемого приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трёхлетнего сына", — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд для рассмотрения. В семье есть ещё четверо детей — одна девочка и трое мальчиков.