Котлета-убийца с нитритами отравила трёхлетнего малыша в Сибири
В Красноярском крае трёхлетний ребёнок умер, съев котлету с нитритной солью
Котлета, которой отравился ребёнок в Красноярском крае. Фото © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Трёхлетний ребёнок, который умер в Красноярском крае в ноябре, отравился домашней котлетой с нитритной солью. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в деревне Айдара 1 ноября 2023 года. Малыш съел домашнюю котлету — и ему стало плохо. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, но он скончался спустя несколько часов, несмотря на медицинскую помощь. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление нитритами. Оказалось, что это вещество родители сами добавили в котлеты.
"Накануне происшествия — вечером 31 октября 2023 года — обвиняемый вместе с супругой изготовил в домашних условиях колбасу из мясного фарша с добавлением специй. С целью сохранения цвета, а также продления срока годности мясного продукта мужчина использовал пищевую добавку — нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень её содержания более чем в 100 раз. Супруга обвиняемого приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трёхлетнего сына", — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд для рассмотрения. В семье есть ещё четверо детей — одна девочка и трое мальчиков.
Жертвой той самой котлеты стал и котёнок. Когда семья побежала в больницу, дома остался питомец, который съел остатки той самой котлеты и тоже умер.