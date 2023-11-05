В Красноярском крае трёхлетний мальчик и котёнок насмерть отравились котлетой

В Красноярском крае трёхлетний ребёнок умер от отравления домашней котлетой. Также погиб домашний котёнок, который съел вторую половину.

По данным SHOT, родители многодетной семьи решили приготовить домашнюю колбасу, а из остатков фарша сделали две котлеты, одну из которых отдали младшему ребёнку. Ему сразу стало плохо, мальчик пожаловался на боли в животе, а затем его стошнило. Родители повезли кроху в сельский ФАП, где медик вызвала вертолёт, чтобы ребёнка доставили в больницу. Но мальчик умер, не дождавшись транспорта.

Мать погибшего малыша рассказала, что, когда семья побежала в больницу, дома остался котёнок, который съел остатки той самой котлеты и тоже умер.

Даже после вскрытия тела ребёнка причину трагедии определить не смогли. По данным издания, оставшийся фарш, сало и соль, из которых лепили котлеты и делали колбасу, отправили на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сообщается, что многодетная семья с пятью детьми благополучная, на учёте нигде не состояла.