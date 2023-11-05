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5 ноября, 11:32
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В Красноярском крае трёхлетний мальчик и котёнок насмерть отравились котлетой

<p>Погибший в Красноярском крае мальчик. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший в Красноярском крае мальчик. Обложка © t.me / SHOT

В Красноярском крае трёхлетний ребёнок умер от отравления домашней котлетой. Также погиб домашний котёнок, который съел вторую половину.

По данным SHOT, родители многодетной семьи решили приготовить домашнюю колбасу, а из остатков фарша сделали две котлеты, одну из которых отдали младшему ребёнку. Ему сразу стало плохо, мальчик пожаловался на боли в животе, а затем его стошнило. Родители повезли кроху в сельский ФАП, где медик вызвала вертолёт, чтобы ребёнка доставили в больницу. Но мальчик умер, не дождавшись транспорта.

Мать погибшего малыша рассказала, что, когда семья побежала в больницу, дома остался котёнок, который съел остатки той самой котлеты и тоже умер.

Даже после вскрытия тела ребёнка причину трагедии определить не смогли. По данным издания, оставшийся фарш, сало и соль, из которых лепили котлеты и делали колбасу, отправили на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сообщается, что многодетная семья с пятью детьми благополучная, на учёте нигде не состояла.

20 детей отравились в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах

20 детей отравились в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах

Ранее Лайф писал о том, что более 20 детей отравились во время фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми. Ребята позавтракали и пообедали в кафе при местной гостинице, после чего 13 человек пришлось госпитализировать.

Александра Мышляева
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