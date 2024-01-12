Врач предупредила, что проросшей или зелёной картошкой можно отравиться Врач Кашух: Симптомы отравления проросшим картофелем проявляются через два часа 12 января, 11:27 Симптомы отравления проросшим картофелем проявляются через два часа. Обложка © Shutterstock

Овощи лучше всего употреблять в свежем виде. Но станут ли они опасными для здоровья, если будут храниться неправильно и дадут ростки? Об этом Лайфу рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Чаще всего в домашних условиях прорастает картофель. Причин у такого явления несколько. Во-первых, не все сорта подходят для длительного хранения — и некоторые начинают давать ростки уже в декабре. Во-вторых, прорастание клубней может начаться из-за повышения температуры и влажности в помещении. И наконец, картофель может прорастать быстрее, если хранить его вместе с другими овощами.

В кожуре и ростках картофеля содержится ядовитое вещество — соланин. Оно необходимо овощу, чтобы защититься от вредителей и грибков. Но у людей соланин может вызвать интоксикацию. Чтобы этого не произошло, кожуру и глазки с клубней нужно обязательно срезать, а затем обрабатывать овощ термически — варить или тушить Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

Основные признаки отравления соланином — диарея, тошнота и рвота, головная боль, вялость, повышение температуры. Как правило, все эти симптомы появляются через два часа после употребления такого картофеля, предупреждает Кашух. В этом случае нужно вызывать скорую.

Бывает и так, что картошка зеленеет. Это объясняется тем, что под кожурой содержится хлорофилл — пигмент, необходимый растениям для фотосинтеза. Сам по себе хлорофилл безвреден для человека, однако он активизирует выработку вышеупомянутого соланина. Поэтому, как и в случае с ростками, зелёную кожуру следует обязательно срезать.

"Проросшую морковь, свёклу, редьку, лук и чеснок употреблять в пищу можно — вреда от этих овощей не будет", — добавила врач – эксперт лаборатории "Гемотест".

Кстати, если включить картофель в ежедневный рацион, не избежать опасных болезней. Дело в том, что содержащиеся в этом овоще макронутриенты негативно сказываются на состоянии здоровья. Подробнее читайте в материале Лайфа.