Врач предупредила, что проросшей или зелёной картошкой можно отравиться
Врач Кашух: Симптомы отравления проросшим картофелем проявляются через два часа
Симптомы отравления проросшим картофелем проявляются через два часа. Обложка © Shutterstock
Овощи лучше всего употреблять в свежем виде. Но станут ли они опасными для здоровья, если будут храниться неправильно и дадут ростки? Об этом Лайфу рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Чаще всего в домашних условиях прорастает картофель. Причин у такого явления несколько. Во-первых, не все сорта подходят для длительного хранения — и некоторые начинают давать ростки уже в декабре. Во-вторых, прорастание клубней может начаться из-за повышения температуры и влажности в помещении. И наконец, картофель может прорастать быстрее, если хранить его вместе с другими овощами.
В кожуре и ростках картофеля содержится ядовитое вещество — соланин. Оно необходимо овощу, чтобы защититься от вредителей и грибков. Но у людей соланин может вызвать интоксикацию. Чтобы этого не произошло, кожуру и глазки с клубней нужно обязательно срезать, а затем обрабатывать овощ термически — варить или тушить
Основные признаки отравления соланином — диарея, тошнота и рвота, головная боль, вялость, повышение температуры. Как правило, все эти симптомы появляются через два часа после употребления такого картофеля, предупреждает Кашух. В этом случае нужно вызывать скорую.
Бывает и так, что картошка зеленеет. Это объясняется тем, что под кожурой содержится хлорофилл — пигмент, необходимый растениям для фотосинтеза. Сам по себе хлорофилл безвреден для человека, однако он активизирует выработку вышеупомянутого соланина. Поэтому, как и в случае с ростками, зелёную кожуру следует обязательно срезать.
"Проросшую морковь, свёклу, редьку, лук и чеснок употреблять в пищу можно — вреда от этих овощей не будет", — добавила врач – эксперт лаборатории "Гемотест".
Кстати, если включить картофель в ежедневный рацион, не избежать опасных болезней. Дело в том, что содержащиеся в этом овоще макронутриенты негативно сказываются на состоянии здоровья. Подробнее читайте в материале Лайфа.