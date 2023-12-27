"Не подходит для желудка": Названо 6 сочетаний продуктов, которые погубят ваш организм

Наесться до отвала, съев в том числе всё, что было приготовлено на Новый год, — не самая хорошая идея. Сочетания некоторых продуктов опасны для организма и могут навредить желудку. Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, от каких миксов лучше отказаться, чтобы потом не было проблем.

В первую очередь она обратила внимание на пиццу с газировкой. По словам эксперта, в итальянском блюде содержится много белков и углеводов, что требует большого объёма энергии для переваривания, но сахар в напитке замедляет данный процесс. По словам специалиста, в результате человеку будет казаться, что в желудок провалился кирпич.

Также нутрициолог призвала отказаться от алкоголя со сладостями. Так как для организма важнее глюкоза, то сначала он переработает десерт, а затем — спиртное, из-за чего симптомы интоксикации будут проявляться сильнее. Даже один бокал вина после вечеринки на утро может дать такую реакцию. Кузина напомнила, что в день лучше не употреблять свыше 250 миллилитров алкоголя. В стоп-лист эксперт включила бургер с картошкой фри, в крайнем случае лучше съесть только что-то одно.

Классическое сочетание для завтраков — яйца и бекон — тоже не лучший выбор. В таком блюде содержится очень много животного белка, что повышает уровень холестерина в крови. Поэтому вместо омлета с ветчиной лучше отдать предпочтение либо ветчине, либо яйцам, съев их с овощами.

Не самый приятный эффект дадут хлопья с апельсиновым соком. Дело в том, что напиток снижает активность ферментов, расщепляющих углеводы. Кузина посоветовала заменить цитрусовый сок на менее агрессивный, например манговый, или обратить внимание на молоко. Высказалась эксперт и по поводу картофеля с мясом.

"Мясо по-французски", запечённое мясо с картофелем, — блюдо, которое мы нередко готовим для праздничного стола. Однако такое сочетание не очень подходит для нашего желудка. Чтобы расщепить белок (мясо), пищеварительная система выделяет фермент пепсин и соляную кислоту, а для переваривания углеводов (это уже картофель) — амилазу слюны и альфа-амилазу поджелудочной железы", — отметила Кузина в беседе с aif.ru, пояснив, что слишком различные ферменты тормозят работу желудка.