Диетолог рассказала, без каких продуктов на Новый год придётся обойтись постящимся

Тем, кто соблюдает Рождественский пост, стоит помнить о сопутствующих ограничениях. Как рассказала РИАМО диетолог Марьяна Джутова, в Новый год им придётся отказаться от ряда продуктов.

Ограничивать себя придётся не так жёстко, как в Великий пост, однако есть пять ступеней, где первая — отказ от пищи или сухоядение в определённые дни, а пятая — возможность есть рыбу и пить немного алкоголя.

Если речь идёт об этиловом спирте, то допускается 40 мл для мужчин и 30 мл для женщин. Иными словами, это около 200 мл шампанского или вина для мужчин и 100 мл для женщин. Но, перед тем как выбрать ступень, лучше посоветоваться с врачом, рекомендует Джутова.

Она напомнила, что постящимся нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты, включая сметану и йогурты, а также яйца. Диетолог призвала обратить внимание на то, что запрещённые продукты также могут входить в состав, как, например, яйца входят в майонез. Поэтому рекомендуется либо не покупать, либо делать самостоятельно.

"Всегда помните главное: любой пост не диета как таковая. Все ограничения этого времени подразумевают не просто отказ от еды, но в первую очередь — определённое состояние души и соблюдение определённых норм и правил во взаимоотношениях с окружающими. Не стоит обижать членов семьи отказом принять участие в общем празднике только потому, что вы соблюдаете пост", — подчеркнула Джутова.