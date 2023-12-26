Названо 4 простых лайфхака для новогоднего стола, чтобы не переедать

От переедания во время новогодних праздников помогут альтернативное меню и замена тяжёлых блюд на лёгкие. Об этом сообщил бренд-шеф Максим Кузнецов.

Планирование меню поможет удачно организовать праздничное застолье, считает эксперт. Так, помимо основного меню стоит предложить гостям "несколько видов закусок, которые можно будет быстро подогреть или использовать в новых сочетаниях в ближайшие дни". Это поможет избежать необходимости переедания до и после Нового года.

"Заранее определитесь, сколько гостей будет на празднике. Количество порций новогодних блюд зависит от количества людей за столом. На каждого человека в среднем приходится 300–400 грамм горячего блюда и 200–300 грамм салата. Если готовите сразу несколько видов салатов, то закладывайте по 150–200 грамм на каждую порцию. Учитывайте, что некоторые гости могут не питаться мясом, поэтому хорошей идеей будет подготовить альтернативные варианты блюд, такие как рыбные закуски или блюда на основе овощей", — прокомментировал Лайфу бренд-шеф.

Следующий совет — заменить сложные и тяжёлые блюда на салаты из свежих овощей, а также на закуски на основе морепродуктов. Также можно приготовить лёгкие суши, сашими, блюда вок.

"Закажите через сервис доставки еды готовые блюда, которые могут быть использованы в качестве закусок или гарниров. Так можно сэкономить время на приготовлении и идеально рассчитать количество еды", — резюмировал собеседник Лайфа.