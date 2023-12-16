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16 декабря, 02:27

Названо сочетание продуктов, которое поможет похудеть к Новому году

Эндокринолог Тананакина: Похудеть к Новому году помогут зелёный чай и овощи

Зелёный чай и овощи помогут похудеть перед Новым годом. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Речь идёт о брокколи, шпинате, капусте и огурцах, богатых витаминами и минералами, к тому же в них мало калорий. Что касается зелёного чая, в нём содержатся антиоксиданты, помогающие сжигать жир за счёт ускорения метаболизма. К тому же этот напиток снижает аппетит и повышает уровень энергии. Стоит обратить внимание и на фрукты.

"Яблоки, груши и ягоды содержат много клетчатки и воды, что поможет вам контролировать аппетит и уменьшить желание переедать. Они также являются отличным источником витаминов и минералов", — объяснила Тананакина.

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По её словам, белки — основа здорового питания, они удерживают мышечную массу и ускоряют обмен веществ. Поэтому важно есть курицу, индейку, рыбу, яйца или тофу. Ведь главный фактор в потере веса — сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки, заключила эксперт.

Ранее Лайф советовал желающим похудеть правильно выбирать текстуру блюд, так как от этого зависит риск переедания. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Frepick / bearfotos

Анатолий Симоненко
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