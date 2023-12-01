Биолог рассказал, какой орех поможет похудеть и снизить давление Биолог Созыкин: В день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов 1 декабря, 09:29 В день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Обложка © Unsplash

В 2015 году миндальный орех попал на первое место по "питательной пригодности" — nutrition fitness, то есть по содержанию питательных веществ, необходимых для удовлетворения ежедневных нужд организма и обеспечения оптимальной работы насосной функции сердца. О полезных свойствах ореха Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

Миндаль — это источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот (Омега-3), клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и др., калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора. Александр Созыкин Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог

По словам биолога, миндаль полезен для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает тем, кто уже страдает такими заболеваниями, снижая уровень смертности.

Во-первых, орех понижает уровень холестерина, что доказано в ходе исследований диетологов. Во-вторых, благодаря наличию витамина Е в организме образуются антиоксиданты, препятствующие попаданию избыточного количества холестерина в кровь, что снижает возможность отложения атеросклеротических бляшек в стенке сосудов. В-третьих, ежедневное употребление миндаля позволяет снижать артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.

"Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он является источником магния — в день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа", — добавил собеседник Лайфа.

Миндаль также помогает бороться с избыточным весом и ожирением. В нём много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий.

Орех помогает бороться с анемией, так как является источником железа и витаминов, которые способствуют выработке гемоглобина.

Но нужно помнить, что миндаль — аллергенный продукт. Поэтому людям, у которых есть склонность к аллергической реакции, следует следить за дозировкой. Кроме того, употребление слишком большого количества миндаля может привести к переизбытку жиров, поступающих в организм, а у тех, кто страдает сердечными заболеваниями, — к сбоям в частоте сокращений сердечной мышцы, предупредил Созыкин.

Кстати, ранее учёные выяснили, что употребление орехов на завтрак является более полезной альтернативой яйцам.

Авторы Андрей Горяничев