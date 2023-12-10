Хруст имеет значение: Учёные рассказали о простом лайфхаке с едой, который помогает похудеть

Тем, кто стремится похудеть, нужно правильно выбирать текстуру блюд, так как от этого зависит риск переедания. О простом лайфхаке, который помогает снизить вес, рассказали учёные из Вагенингенского университета в Нидерландах. Их работа опубликована в журнале The Journal of Nutrition.

В исследовании приняло участие 50 человек. Учёные представили четыре обеда одинакового размера: два с сильно обработанной пищей и два с минимальной обработкой. Один продукт из каждой категории имел более твёрдую и хрустящую текстуру, другой же был мягче и его было легче есть.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что употребляющие более хрустящие блюда съедают на 26% калорий меньше вне зависимости от того, как они обработаны. По словам учёных, участники с такими продуктами ели вдвое дольше. Исследователи отметили, что стремящимся избавиться от лишних килограммов стоит есть хрустящий салат вместо листового.