Мясо в обед, яйца — на ужин: Раскрыт секретный рацион блогера-диетолога, который запускает похудение Диетолог Стародубцева призвала есть мясо, крупы и фрукты в первой половине дня 7 декабря, 10:03 Freepik

Для борьбы с лишним весом важно обращать внимание не на количество потребляемой пищи, а на её качество, потому что ряд продуктов отлично насыщают и снижают аппетит. Об этом рассказала РИАМО диетолог, нутрициолог, блогер Лилия Стародубцева.

"Мясо лучше есть в обед и не употреблять на ужин. Всегда сочетайте мясо с овощами и зеленью. А на ужин лучше есть яйца с овощами или рыбу с овощами. Крупы употребляйте в первой половине дня и в обед. Фрукты, особенно сладкие, также лучше употреблять в первой половине дня", — поделилась она.

По её словам, перекусы в течение дня очень вредны для организма и могут привести к увеличению сахара в крови, поэтому между основными приёмами пищи лучше выпивать по стакану воды. Также диетолог посоветовала не перегружать желудок во время ужина, чтобы ночью система пищеварения отдохнула. Она напомнила, что плохой сон лишь приведёт к стрессу, развитию чувства голода и очередному перееданию.

Стародубцева также порекомендовала внимательно следить за своим рационом, который должен быть разнообразным и питательным. Идеально, если там постоянно присутствуют крупы, бобовые, яйца, рыба и мясо. Такие продукты насыщают, снижая при этом аппетит и надолго обеспечивая энергией. А вот от "пищевого мусора" лучше избавляться, речь идёт о булочках, сладостях, снеках, которые плохо сказываются на здоровье.

Ранее Лайф писал, что хорошая работа сердечно-сосудистой системы зависит от качественного питания. В рационе должны присутствовать шесть групп продуктов: рыба, овощи, бобовые, оливковое масло, специи (чеснок, куркума, лук), кисломолочные йогурты.

Авторы Татьяна Миссуми