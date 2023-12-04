Диетолог назвал шесть продуктов, защищающих от инфаркта

Хорошая работа сердечно-сосудистой системы зависит от качественного питания. Какие именно продукты стоит добавить в рацион во избежание инфаркта, объяснил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, атеросклероз является главным врагом сердечно-сосудистой системы. Хроническое заболевание приводит к закупорке сосудов и может стать причиной инфаркта и других проблем.

"Атеросклероз может привести к омертвению больших участков сердца, от чего начинается инфаркт. Если же забиваются сосуды помельче, мышечная ткань миокарда заменяется соединительной и развивается кардиосклероз. То есть орган утрачивает свои основные функции, и качество жизни значительно сокращается. Долго с таким сердцем не проживешь", — указал диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Гинзбург посоветовал включить в свой рацион шесть групп продуктов для исправной работы сердечно-сосудистой системы. В их числе: Рыба — рекомендуется выбирать именно морские и жирные сорта.

Оливковое масло — им лучше заменить в готовке подсолнечное масло.

Бобовые — необходимо добавить не меньше пяти порций в неделю фасоли, чечевицы и нута.

Кисломолочные продукты — рекомендуется пить кефир, ряженку и йогурт без сахара, два продукта в день.

Овощи и ягоды — лучше к каждому приёму пищи добавлять овощи и ягоды.

Специи — лук, чеснок, куркума, имбирь и перец.