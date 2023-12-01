Назван фрукт, который лечит почти все болезни
Врач Спахов назвал бюджетную замену граната, который лечит почти все болезни
Многие уверены, что гранат помогает повысить железо. Но это миф. По словам экспертов, железо вообще лучше получать из животных продуктов — мяса и печени. Однако у фрукта есть целебные свойства, которые помогут справиться с другими заболеваниями.
Учёные объявили гранат фруктом почти от всех болезней. И не зря. Он предотвращает такие нарушения обмена веществ, как повышение сахара. Благодаря этому он не даёт развиться диабету и помогает, когда эта болезнь уже есть. Фрукт снижает в крови концентрацию холестерина, защищая от развития атеросклероза. И действует он идеально: снижая плохой холестерин (ЛПНП) и повышая хороший (ЛПВП). Также в нём есть антиоксиданты, делающие сосуды эластичнее, снижая давление.
Однако гранат — удовольствие не из дешёвых, поэтому aif.ru узнал, чем можно заменить такой полезный фрукт. Выяснилось, что отличной альтернативой будут замороженные ягоды.
"Гранат действительно очень полезен. Если у вас есть возможность, потребляйте его регулярно. По содержанию антиоксидантов с гранатом сопоставимы ягоды, они тоже очень богаты ими. И когда цена на гранат поднимется, можно его заменять морожеными ягодами. Потреблять в день не менее половины стакана семян граната или ягод — очень полезная привычка", — рассказал врач – терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов.
Врач отметил, что гранат — почти безотходный продукт. Кожицу и перегородки можно сушить, а потом заваривать кипятком. Получится отличное средство от диареи с эффектом не хуже, чем у лекарств, заключил Спахов.
А ранее Лайф рассказывал о пользе и вреде тыквы. Этот овощ родом из Мексики и известен ещё со времён до нашей эры. Тыква содержит большое количество клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, Т (карнитина), омеги-3, бета-каротинов и минералов: кальция, фосфора, железа, цинка и калия. Однако, несмотря на всю пользу, неправильным употреблением тыквы можно нанести организму вред.
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