Назван фрукт, который лечит почти все болезни

Многие уверены, что гранат помогает повысить железо. Но это миф. По словам экспертов, железо вообще лучше получать из животных продуктов — мяса и печени. Однако у фрукта есть целебные свойства, которые помогут справиться с другими заболеваниями.

Учёные объявили гранат фруктом почти от всех болезней. И не зря. Он предотвращает такие нарушения обмена веществ, как повышение сахара. Благодаря этому он не даёт развиться диабету и помогает, когда эта болезнь уже есть. Фрукт снижает в крови концентрацию холестерина, защищая от развития атеросклероза. И действует он идеально: снижая плохой холестерин (ЛПНП) и повышая хороший (ЛПВП). Также в нём есть антиоксиданты, делающие сосуды эластичнее, снижая давление.

Однако гранат — удовольствие не из дешёвых, поэтому aif.ru узнал, чем можно заменить такой полезный фрукт. Выяснилось, что отличной альтернативой будут замороженные ягоды.

"Гранат действительно очень полезен. Если у вас есть возможность, потребляйте его регулярно. По содержанию антиоксидантов с гранатом сопоставимы ягоды, они тоже очень богаты ими. И когда цена на гранат поднимется, можно его заменять морожеными ягодами. Потреблять в день не менее половины стакана семян граната или ягод — очень полезная привычка", — рассказал врач – терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов.

Врач отметил, что гранат — почти безотходный продукт. Кожицу и перегородки можно сушить, а потом заваривать кипятком. Получится отличное средство от диареи с эффектом не хуже, чем у лекарств, заключил Спахов.