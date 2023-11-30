Названо девять природных лекарств от рака, которые есть в каждом магазине

Значимую роль в профилактике рака играет рацион, заявил онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев. Дабы минимизировать риск появления злокачественных новообразований, в меню нужно добавлять источники антиоксидантов, рассказал он в интервью РИАМО.

"К натуральным источникам антиоксидантов относятся малина, виноград, гранат, помидоры, баклажаны и авокадо. Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток", — поделился врач.

Ещё в этот список можно добавить все виды капусты, считает Астраханцев. Они содержат огромное количество фитонутриентов, которые славятся противоопухолевыми свойствами. Аналогичный эффект даёт употребление тёмного горького шоколада и грецких орехов, подчеркнул онколог. Впрочем, надеяться лишь на правильное питание в этом вопросе не стоит, так как без отказа от вредных привычек оно окажется неэффективным в борьбе с раком.

"Здоровый образ жизни, физические нагрузки, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя также играют важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Питание самыми полезными и свежими продуктами всё равно не даст 100%-ной гарантии защиты от рака", — резюмировал собеседник агентства.