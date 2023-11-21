Врачи рассказали, какое "необъяснимое" ощущение всё чаще возникает перед инфарктом Pronews: Гарвардские врачи назвали резкую усталость предвестником инфаркта 21 ноября, 05:48 Врачи назвали резкую усталость предвестником инфаркта. Фото © zinkevych/ freepik

Такой "невинный" симптом, как резкая усталость, может быть признаком скорого инфаркта. Об этом сообщает портал Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы. Учёные объясняют, что такая необъяснимая утомляемость может быть реальным симптомом ишемической болезни сердца.

Чем ближе приступ, тем больше симптомов будет ощущать у себя человек. Вслед за усталостью может возникнуть жжение, тяжесть или ощущение сдавливания в груди. Некоторые пациенты ощущают дискомфорт в области рук, плеч и даже челюсти, особенно слева. Кто-то и вовсе вспоминает, что испытывал неприятные ощущения в районе живота незадолго до того, как оказывался в больнице с инфарктом, отмечают врачи.

Как известно, высокое давление может стать причиной инсульта и инфаркта миокарда. Специалисты утверждают, что правильный рацион и пищевые привычки помогут поддерживать состояние в норме, если отклонения незначительные. И если гипотоникам рекомендуют выпить чашечку кофе для хорошего самочувствия, гипертоникам лучше обходить напиток стороной.

Авторы Марина Калегина