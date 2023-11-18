Врач предупредил о риске инфаркта из-за банального насморка

Постоянная заложенность носа — хронический ринит — чревата сердечно-сосудистыми проблемами вплоть до инфарктов и инсультов. Об этом в беседе aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Специалист сравнил спящего человека со смартфоном, стоящим на зарядке. Во время сна происходит автоматическая саморегуляция: мозг работает не так интенсивно, носовое дыхание помогает расслабить мускулатуру, человек периодически ворочается — в том числе для профилактики пролежней.

Если же носовое дыхание нарушено, кислород перестаёт поступать в мозг в необходимом объёме, отчего начинает повышаться внутричерепное давление — сначала ненадолго, а затем развивается гипертония. Эти проблемы приводят к возникновению синдрома обструктивного апноэ сна: дыхательный центр выключается — и мгновения такого выключения становятся всё дольше. Для компенсации учащается сердцебиение — в итоге прямо во сне может случиться инфаркт или инсульт, причём обширный, с поражением большого объёма ткани.

Кроме того, по словам оториноларинголога, хроническая заложенность носа из-за сухости задней стенки глотки чревата частыми инфицированиями, нарушает обмен веществ и вызывает гормональные проблемы. Зайцев настоятельно рекомендует не запускать проблему и вовремя обращаться за медицинской помощью.