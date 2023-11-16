Никакого чеснока: Россиянам назвали самые опасные методы лечения насморка

Насморк может спровоцировать серьёзнейшие осложнения, поэтому лечить его следует правильно, рассказал оториноларинголог Руслан Нигматуллин. Одним из опасных методов домашнего лечения медик считает "прогревание" чесноком, дольки которого засовывают в нос.

Врач назвал самые опасные методы лечения насморка. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Где-то, может, чеснок и сделает свою работу, но исключительно за счёт раздражения рецепторов. Появится выраженное чихание, на чихание появится отёк, на отёк появится большее количество отделяемого", — пояснил врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Популярные в народе прогревания носа, к примеру, солью или спиртовыми компрессами Нигматуллин также категорически не рекомендует. По его словам, при насморке достаточно просто чаще промывать полость носа — тогда он освободится от слизи, из-за чего человеку станет легче дышать.