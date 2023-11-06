Любителей спреев от насморка предупредили о заболевании, которое может закончиться операцией

Врач общей практики Мария Беляева рассказала о вреде длительного применения спреев и капель от насморка, которые могут усугубить состояние и привести к медикаментозному риниту.

По её словам, ринит затрагивает полость носа. Он возникает вследствие привыкания к сосудосуживающим препаратам.

"Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма. Для его лечения используют промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение", — объяснила врач в беседе с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".

Специалист призвала россиян грамотно подходить к лечению насморка: не использовать сосудосуживающие препараты постоянно, а также консультироваться с медиками.