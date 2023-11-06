Любителей спреев от насморка предупредили о заболевании, которое может закончиться операцией
Врач Беляева: Длительное применение спреев от насморка приводит к риниту
Врач общей практики Мария Беляева рассказала о вреде длительного применения спреев и капель от насморка, которые могут усугубить состояние и привести к медикаментозному риниту.
По её словам, ринит затрагивает полость носа. Он возникает вследствие привыкания к сосудосуживающим препаратам.
"Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма. Для его лечения используют промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение", — объяснила врач в беседе с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".
Специалист призвала россиян грамотно подходить к лечению насморка: не использовать сосудосуживающие препараты постоянно, а также консультироваться с медиками.
Ранее Лайф писал, что обычный насморк может пройти и без лекарств, нужно только регулярно прочищать нос от слизи. Особенной терапии насморк не требует. Достаточно лишь правильно сморкаться для облегчения дыхания.