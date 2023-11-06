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6 ноября, 10:31

Любителей спреев от насморка предупредили о заболевании, которое может закончиться операцией

Врач Беляева: Длительное применение спреев от насморка приводит к риниту

Врач общей практики Мария Беляева рассказала о вреде длительного применения спреев и капель от насморка, которые могут усугубить состояние и привести к медикаментозному риниту.

По её словам, ринит затрагивает полость носа. Он возникает вследствие привыкания к сосудосуживающим препаратам.

"Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма. Для его лечения используют промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение", — объяснила врач в беседе с интернет-порталом "Подмосковье сегодня".

Специалист призвала россиян грамотно подходить к лечению насморка: не использовать сосудосуживающие препараты постоянно, а также консультироваться с медиками.

Названы популярные средства от насморка, которые не только не помогут, но и навредят

Названы популярные средства от насморка, которые не только не помогут, но и навредят

Ранее Лайф писал, что обычный насморк может пройти и без лекарств, нужно только регулярно прочищать нос от слизи. Особенной терапии насморк не требует. Достаточно лишь правильно сморкаться для облегчения дыхания.

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Ян Поланин
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