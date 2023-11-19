Врач предупредил, какие продукты добьют людей с гипертонией

Высокое давление может стать причиной инсульта и инфаркта миокарда. Специалисты утверждают, что правильный рацион и пищевые привычки помогут поддерживать состояние в норме, если отклонения незначительные. И если гипотоникам рекомендуют выпить чашечку кофе для хорошего самочувствия, гипертоникам лучше обходить напиток стороной.

Об этом рассказала Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения "Новой больницы", кандидат медицинских наук. По её словам, учёные выяснили, что от кофе артериальное давление у людей повышалось в среднем на 4 мм, а также увеличивался уровень стрессового гормона на 32%. Она отметила, что другие исследователи установили связь между употреблением большого количества напитка с риском развития сердечного события.

По словам специалиста, соль также может стать причиной слишком высокого давления. Она отметила, что натрий, содержащийся в продукте, поднимает его. Поэтому не стоит употреблять слишком много солёного, потому что организм может прекратить синтез альдостерона — гормона, отвечающего за выделение калия почками. Однако совсем отказываться от соли тоже нельзя, так как от натрия зависит нормальная работа организма.

Корица, как и многие приправы, способна немного понизить давление, рассказала Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию и ДНК-тестированию.

"Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань. Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии", — отметила эксперт в беседе с изданием "Новосибирск онлайн".

Медик уточнила, что молочные продукты с высокой жирностью, выпечка, мясные изделия, сыр и сладости — калорийные, поэтому провоцируют повышение сахара в крови, вследствие чего растёт и давление.