Составлен топ-10 "невинных" привычек, из-за которых мы незаметно толстеем

Работа до ночи и пропуск ужина могут повлиять на набор веса, рассказала специалист по спортивному питанию Дестини Муди. Однако, по её словам, это не все вредные привычки, которые препятствуют на пути к фигуре мечты.

Пропуск ужина. Диетолог рассказала, что отсутствие заключительного приёма пищи также негативно сказывается на организме, как и его замена перекусом. После пропуска ужина утром захочется есть ещё сильнее, отметила эксперт.

Перекусы. По словам медика, если перекусывать слишком калорийными продуктами, о тонкой талии мечтать не стоит. В чипсах и печенье слишком много углеводов, поэтому они быстро перевариваются, и голод наступает вновь, отметила собеседница "Царьграда".

Еда перед сном. Одно исследование 2020 года показало, что сытный приём пищи перед сном способен нарушить сон и привести к увеличению веса. К тому же переваривание пищи требует большого количества энергии.

"Залипание" в телефоне перед сном. По словам медика, свет, исходящий от смартфона, нарушает выработку мелатонина, а пролистывание бесконечной ленты может навеять скуку, что приведёт к желанию перекусить.

Недостаток сна. В этом случае вашему телу потребуется высокоэнергетическая (то есть высококалорийная) еда. Также из-за гормонального дисбаланса у вас снизится метаболизм и усилится аппетит. Научно доказано, что у тех, кто спит менее семи часов в сутки, повышается уровень кортизола (это способствует накоплению жира) и грелина (гормона, вызывающего голод).

Алкоголь для сна. Муди рассказала, что горячительные напитки на самом деле нарушают выработку мелатонина и дают организму "пустые калории".

Вечерняя тренировка. Физические упражнения могут ускорить метаболизм и затруднить расслабление. Кроме того, по словам специалиста, активность может вызвать голод.

Поздняя работа. Эксперт отметила, что такой график приводит к повышению уровня стресса, что увеличивает уровень кортизола и объём талии.

Плотный ужин. Специалист посоветовала в качестве заключительного приёма пищи выбирать небольшую порцию сбалансированной еды.

Просмотр телевизора во время еды. Исследование 2019 года показало, что просмотр ТВ во время приёма пищи связан с плохим качеством питания. В результате человек в целом потребляет больше калорий.