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5 декабря, 08:29

Учёные объяснили, как твёрдые и хрустящие продукты могут способствовать похудению

AJCN: Употребление хрустящих продуктов способствует похудению

Учёные из Университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление твёрдых и хрустящих продуктов помогает похудеть, а также спасает от переедания. Об этом сообщается в American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты в ходе исследования установили, что люди, выбирающие твёрдые и хрустящие продукты, употребляют на 26% меньше калорий, чем люди, которые предпочитают лёгкие для пережёвывания продукты с мягкой текстурой.

Кроме того, учёные отметили, что долгое пережёвывание твёрдой пищи, такой как яблоки, куриная грудка, рис и свежий салат, позволяет быстрее ощутить сытость. Создаётся эмоциональное ощущение того, что человек якобы съел больше, чем есть на самом деле. Это помогает защитить организм от перееданий.

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Ранее Лайф писал, что миндальный орех помогает похудеть и снизить давление. В нём содержатся питательные вещества, необходимые для удовлетворения ежедневных нужд организма и обеспечения оптимальной работы насосной функции сердца.

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Freepik / Azerbaijan_stockers

Ян Поланин
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