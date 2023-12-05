Учёные объяснили, как твёрдые и хрустящие продукты могут способствовать похудению

Учёные из Университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление твёрдых и хрустящих продуктов помогает похудеть, а также спасает от переедания. Об этом сообщается в American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты в ходе исследования установили, что люди, выбирающие твёрдые и хрустящие продукты, употребляют на 26% меньше калорий, чем люди, которые предпочитают лёгкие для пережёвывания продукты с мягкой текстурой.

Кроме того, учёные отметили, что долгое пережёвывание твёрдой пищи, такой как яблоки, куриная грудка, рис и свежий салат, позволяет быстрее ощутить сытость. Создаётся эмоциональное ощущение того, что человек якобы съел больше, чем есть на самом деле. Это помогает защитить организм от перееданий.