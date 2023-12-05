Учёные объяснили, как твёрдые и хрустящие продукты могут способствовать похудению
AJCN: Употребление хрустящих продуктов способствует похудению
Учёные из Университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление твёрдых и хрустящих продуктов помогает похудеть, а также спасает от переедания. Об этом сообщается в American Journal of Clinical Nutrition.
Специалисты в ходе исследования установили, что люди, выбирающие твёрдые и хрустящие продукты, употребляют на 26% меньше калорий, чем люди, которые предпочитают лёгкие для пережёвывания продукты с мягкой текстурой.
Кроме того, учёные отметили, что долгое пережёвывание твёрдой пищи, такой как яблоки, куриная грудка, рис и свежий салат, позволяет быстрее ощутить сытость. Создаётся эмоциональное ощущение того, что человек якобы съел больше, чем есть на самом деле. Это помогает защитить организм от перееданий.
Ранее Лайф писал, что миндальный орех помогает похудеть и снизить давление. В нём содержатся питательные вещества, необходимые для удовлетворения ежедневных нужд организма и обеспечения оптимальной работы насосной функции сердца.