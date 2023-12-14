Ошибается каждый: Россиянам рассказали, как есть картофель без вреда для здоровья

Содержащиеся в картофеле макронутриенты негативно сказываются на состоянии здоровья. Если этот продукт включать в ежедневный рацион, не избежать опасных болезней, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт в области питания напомнил, что картошка относится к крахмалистым продуктам. Они бывают с медленными и быстрыми углеводами. Первые нужны организму, тогда как вторые ухудшают обменные процессы и провоцируют проблемы.

"Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония", — сообщил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

Однако существуют способы минимизировать негативный эффект от употребления этого продукта. Например, если есть картофель остывшим, его крахмал будет расщепляться медленнее. Ещё рекомендуется варить клубни в кожуре и отказаться от рассыпчатых сортов — в них мало клетчатки. Добавленные к картошке зелень и овощи тоже растянут процесс всасывания углеводов, заключил диетолог.