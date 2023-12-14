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14 декабря, 00:13

Ошибается каждый: Россиянам рассказали, как есть картофель без вреда для здоровья

Диетолог Гинзбург: Употребление остывшего картофеля полезнее для организма

Содержащиеся в картофеле макронутриенты негативно сказываются на состоянии здоровья. Если этот продукт включать в ежедневный рацион, не избежать опасных болезней, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт в области питания напомнил, что картошка относится к крахмалистым продуктам. Они бывают с медленными и быстрыми углеводами. Первые нужны организму, тогда как вторые ухудшают обменные процессы и провоцируют проблемы.

"Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония", — сообщил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

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Однако существуют способы минимизировать негативный эффект от употребления этого продукта. Например, если есть картофель остывшим, его крахмал будет расщепляться медленнее. Ещё рекомендуется варить клубни в кожуре и отказаться от рассыпчатых сортов — в них мало клетчатки. Добавленные к картошке зелень и овощи тоже растянут процесс всасывания углеводов, заключил диетолог.

Ранее Лайф развеял популярнейший миф о майонезе. Вопреки распространённому мнению, этот продукт не является вредным.

Обложка ©

Unsplash / Gilberto Olimpio

Илья Пушкарев
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