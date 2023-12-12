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Диетолог развенчала главный стереотип о майонезе

Эксперт Филиппова заявила, что майонез не является вредным продуктом

12 декабря, 15:59
<p>Эксперты объяснили, как выбрать правильный майонез к новогоднему столу. Обложка © Shutterstock</p>

Эксперты объяснили, как выбрать правильный майонез к новогоднему столу. Обложка © Shutterstock

Майонез ошибочно считают вредным продуктом на новогоднем столе, но это не так, нужно лишь внимательно изучать состав на этикетке перед покупкой. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

"Много стереотипных убеждений по поводу этого продукта. Во-первых, майонез может быть с разным составом и в классическом составе майонеза ничего критичного нет. Там, по сути, достаточно элементарный состав", — объяснила она.

Диетолог добавила, что если недоверие к майонезу сохраняется, то можно попробовать приготовить его самостоятельно из правильных ингредиентов. А вот при выборе продукта в магазине нужно посмотреть на количество в нём добавок и усилителей. Филиппова подчеркнула, что консерванты в майонезе могут быть и это нормально, ведь так товар дольше хранится на магазинной полке.

Также она порекомендовала изучить последовательность ингредиентов на этикетке. Первыми в списке идут те, которые содержатся в нём в наибольшем количестве. Естественно, это должны быть основные составляющие, а не добавки.

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Ранее Лайф писал, что многие люди привыкли не есть весь день до начала новогоднего застолья. В результате, дождавшись трапезы, они переедают. Это грозит большим дискомфортом и проблемами с активностью. Эксперты объяснили, как почувствовать, что пора остановиться с потреблением блюд.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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