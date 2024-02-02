Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц

Иркутское кафе "Шаурма на углях", в котором отравились 16 человек, открылось всего месяц назад. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, расплачиваться в нём можно было только наличными, а карты не принимали из-за того, что владельцы якобы ещё не оформили необходимые банковские документы.