Платить можно было только наличкой: Кафе в Иркутске, где люди массово отравились шаурмой, работает всего месяц
SHOT ПРОВЕРКА: Иркутское кафе, где отравились 16 человек, открылось месяц назад
Иркутское кафе, где произошло массовое отравление. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Иркутское кафе "Шаурма на углях", в котором отравились 16 человек, открылось всего месяц назад. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, расплачиваться в нём можно было только наличными, а карты не принимали из-за того, что владельцы якобы ещё не оформили необходимые банковские документы.
В беседе с телеграм-каналом 17-летний пострадавший рассказал, что съел шаурму накануне вечером. Вкус блюда подростка сразу же насторожил, как будто оно было испорченное. Буквально через час у парня заболел живот, закружилась голова и началась рвота. В итоге пострадавшего госпитализировали, в больнице он пробудет минимум несколько дней.
Напомним, за помощью к медикам обратились 16 жителей Иркутска, из которых, по предварительным данным, 11 человек, в том числе два ребёнка, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проверки проводят областная прокуратура и Роспотребнадзор. Городские власти также начали проверять точки общественного питания.