Все отравившиеся жители Иркутска питались в заведении "Шаурма на углях"

Все отравившиеся жители Иркутска питались в кафе "Шаурма на углях" на улице Баумана. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник.

После трапезы у пострадавших началась рвота, слабость и поднялась температура. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Вход в кафе, в котором питались отравившиеся жители Иркутска. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области