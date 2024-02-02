Все отравившиеся жители Иркутска питались в заведении "Шаурма на углях"
SHOT ПРОВЕРКА: Все отравившиеся шаурмой жители Иркутска питались в одном кафе
Все отравившиеся жители Иркутска питались в кафе "Шаурма на углях" на улице Баумана. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник.
После трапезы у пострадавших началась рвота, слабость и поднялась температура. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Вход в кафе, в котором питались отравившиеся жители Иркутска. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области
Напомним, за помощью к медикам обратились 16 жителей Иркутска, из которых, по предварительным данным, 11 человек, в том числе два ребёнка, госпитализированы. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. Городские власти также начали проверять точки общественного питания.
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