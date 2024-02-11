Прогремевшее на всё Приморье кафе закрыли после отравления десятков посетителей

В Приморском крае временно прекращена работа кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, после посещения которого 21 человек был госпитализирован с признаками кишечной инфекции. Об этом сказано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

"В г.Дальнереченске с признаками кишечной инфекции госпитализирован 21 человек. Возможной причиной инфекции могло стать употребление некачественной пищи в одном из предприятий общественного питания – кафе "М-Бургер", — говорится в сообщении ведомства.

Региональное управление Роспотребнадзора уже приступило к проведению противоэпидемических процедур для выяснения причин появления кишечной инфекции. В кафе взяты пробы пищи и смывы для изучения микрофлоры, сотрудники предприятия проходят обследование.

На предприятии общественного питания для лабораторного исследования отобраны пробы пищевой продукции и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, а также проводится обследование сотрудников кафе. Кафе получило временный запрет на работу.