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11 февраля, 06:56

Прогремевшее на всё Приморье кафе закрыли после отравления десятков посетителей

Кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где отравились 22 человека, временно закрыто

В Приморском крае временно прекращена работа кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, после посещения которого 21 человек был госпитализирован с признаками кишечной инфекции. Об этом сказано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

"В г.Дальнереченске с признаками кишечной инфекции госпитализирован 21 человек. Возможной причиной инфекции могло стать употребление некачественной пищи в одном из предприятий общественного питания – кафе "М-Бургер", — говорится в сообщении ведомства.

Региональное управление Роспотребнадзора уже приступило к проведению противоэпидемических процедур для выяснения причин появления кишечной инфекции. В кафе взяты пробы пищи и смывы для изучения микрофлоры, сотрудники предприятия проходят обследование.

На предприятии общественного питания для лабораторного исследования отобраны пробы пищевой продукции и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, а также проводится обследование сотрудников кафе. Кафе получило временный запрет на работу.

В Дагестане шесть человек доставили в больницу с отравлением из кафе
В Дагестане шесть человек доставили в больницу с отравлением из кафе

Ранее Life.ru сообщал о том, что в течение последних пяти дней 22 человека обратились в городскую больницу Дальнереческа с признаками острого отравления. Предварительное расследование покажет, будет ли возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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Юрий Лысенко
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