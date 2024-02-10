В Дагестане шесть человек доставили в больницу с отравлением из кафе
Шесть человек, среди которых трое детей, попали в больницу в Казбековском районе Дагестана с пищевым отравлением. Все они посещали одно кафе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в телеграм-канале.
"По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступило шесть человек, трое из них — дети", — сказано в сообщении пресс-службы.
Причиной отравления считают употребление некачественной пищи в том самом кафе. В связи с этим прокуратура начала проверку. По её окончании эксперты оценят соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Ранее в Иркутске были на два месяца арестованы владелец и повар кафе, в котором отравились шаурмой 16 человек. Среди них было двое детей.
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