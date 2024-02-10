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10 февраля, 10:40

В Дагестане шесть человек доставили в больницу с отравлением из кафе

Шесть человек, среди которых трое детей, попали в больницу в Казбековском районе Дагестана с пищевым отравлением. Все они посещали одно кафе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в телеграм-канале.

"По предварительным данным, 9 февраля 2024 года в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступило шесть человек, трое из них дети", — сказано в сообщении пресс-службы.

Причиной отравления считают употребление некачественной пищи в том самом кафе. В связи с этим прокуратура начала проверку. По её окончании эксперты оценят соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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Ранее в Иркутске были на два месяца арестованы владелец и повар кафе, в котором отравились шаурмой 16 человек. Среди них было двое детей.

Обложка ©

Unsplash / Adhy Savala

Владимир Озеров
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