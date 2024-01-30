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30 января, 14:15

Британка едва не отравилась смертельным газом, который сама же и создала во время уборки

Жительница Бирмингема случайно создала опасный газ, смешав уксус и отбеливатель

В Британии женщина, затеявшая уборку перед переездом, случайно создала опасный газ хлор, в результате чего едва не отравилась. Об этом сообщает издание Yahoo.

Эмма Уолш смешал отбеливатель и уксус, чтобы избавиться от пятен на радиаторе, однако заметила, что ватные диски начали окрашиваться в оранжевый цвет. Также почувствовав резкий запах, женщина стала искать информацию в Интернете.

"Я загуглила это на своем телефоне и поняла, что случайно создала хлор", — приводит издание слова Уолш.

Женщина сразу стала проветривать квартиру и унесла кошку в другую комнату. Однако позже она почувствовала жжение в горле и решила обратиться в больницу, где у неё выявили отравление химическим веществом. Оказалось, что Уолш сожгла внешний слой слизистой, однако серьёзной интоксикации замечено не было.

Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске
Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске

Ранее Лайф писал, что житель Подмосковья умер из-за угарного газа, которым он отравился из-за вытяжки в соседнем кафе. Отмечается, что мужчину обнаружил в ванной комната в квартире. Примечательно, что заведение находилось прямо за стеной.

Обложка ©

freepik / stefamerpik

Ян Поланин
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