Надышался газом из кафе: В Волгограде москвича нашли мёртвым в ванной снятой на сутки квартиры

Житель Подмосковья приехал в Волгоград, снял квартиру и умер на следующий день, отравившись угарным газом из соседнего кафе. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"20 декабря 2023 года в ванной комнате одной из квартир дома 21 по улице Чуйкова города Волгограда обнаружено тело 32-летнего мужчины, причиной смерти которого, согласно заключению эксперта, явилось отравление угарным газом", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

По предварительным данным, 19 декабря мужчина прибыл в Волгоград и снял там квартиру, за стеной ванной комнаты которой находится кафе с мощной принудительной вентиляцией, подведённой к тому же каналу вентиляции, что и ванная. Из-за неправильной планировки и установки вентиляционной системы при включённой газовой колонке угарный газ скапливался в ванной, что и стало причиной смерти мужчины.

Следователи выяснили, что система вентиляции была установлена около шести лет назад при ремонте. Проектировала её одна из коммерческих фирм. Сотрудники изъяли всю документацию в организации, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

V1 пишет, что мужчина прибыл из Москвы и снял квартиру на сутки.