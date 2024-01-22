Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске
В Каспийске семь взрослых и двое детей отравились угарным газом
В Дагестане девять человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом. Информацию об этом происшествии разместила в телеграм-канале администрация города Каспийска, где произошёл инцидент.
Местные власти сообщают, что сначала в терапевтическое и детское отделения ЦГБ Каспийска были доставлены семь человек. Всем пострадавшим врачи поставили диагноз: отравление угарным газом. Они находятся в состоянии средней тяжести. Среди них также был ребёнок 2017 года рождения, которого временно перевели в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения.
Позже в медицинское учреждение с аналогичным диагнозом доставили ещё двоих пострадавших — одного ребёнка и 68-летнюю пенсионерку. В администрации подтвердили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь, а специалисты ГО и ЧС отправились по адресу места жительства доставленных в больницу людей, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося. Предположительно, к инциденту могли привести нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.
Ранее Лайф писал, что в одном из сёл Пензенской области семья из четырёх человек, включая двоих подростков, погибла от отравления угарным газом. Причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газового отопительного оборудования.
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