Ребёнок в реанимации: Девять человек отравились угарным газом в Каспийске

В Дагестане девять человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом. Информацию об этом происшествии разместила в телеграм-канале администрация города Каспийска, где произошёл инцидент.

Местные власти сообщают, что сначала в терапевтическое и детское отделения ЦГБ Каспийска были доставлены семь человек. Всем пострадавшим врачи поставили диагноз: отравление угарным газом. Они находятся в состоянии средней тяжести. Среди них также был ребёнок 2017 года рождения, которого временно перевели в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения.

Позже в медицинское учреждение с аналогичным диагнозом доставили ещё двоих пострадавших — одного ребёнка и 68-летнюю пенсионерку. В администрации подтвердили, что врачи оказывают им всю необходимую помощь, а специалисты ГО и ЧС отправились по адресу места жительства доставленных в больницу людей, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося. Предположительно, к инциденту могли привести нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.