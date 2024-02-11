Регион

Уведомления отключены

11 февраля, 03:55

В Приморье 22 человека отравились после посещения кафе

Сразу 22 человека обратились в Дальнереченскую городскую больницу за последние пять дней с признаками острого отравления. Массовое недомогание могло возникнуть после посещения приморцами одного из местных кафе, считают в краевой прокуратуре.

"Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита", — уверены в надзорном органе.

По факту произошедшего организована проверка. Результаты предварительного расследования позволят рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Россиян предупредили об угрозе "пьяного" хлеба, который не отличить на глаз от обычного
Россиян предупредили об угрозе "пьяного" хлеба, который не отличить на глаз от обычного

Аналогичный инцидент произошёл в Дагестане, где с животами "слегли" сразу шесть человек. Все они посещали одно кафе. Среди пострадавших трое детей.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров