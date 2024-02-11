В Приморье 22 человека отравились после посещения кафе

Сразу 22 человека обратились в Дальнереченскую городскую больницу за последние пять дней с признаками острого отравления. Массовое недомогание могло возникнуть после посещения приморцами одного из местных кафе, считают в краевой прокуратуре.

"Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита", — уверены в надзорном органе.

По факту произошедшего организована проверка. Результаты предварительного расследования позволят рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.