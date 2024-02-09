Россиян предупредили об угрозе "пьяного" хлеба, который не отличить на глаз от обычного

Не секрет, что при хранении хлеб может поражаться различными болезнями, одна из которых — плесневение. Чаще всего оно наблюдается при повышенной температуре (25-30 °С), относительной влажности воздуха выше 70% в хранилищах и слишком плотной укладке продукта.

Однако есть и менее известная опасная болезнь, которая называется "пьяный" хлеб. Подробнее об этом в беседе с Life.ru рассказал преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий и Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

Это продукция, изготовленная из зерна, заражённого грибом Fusarium graminearum. Приём в пищу вызывает острое отравление как у людей, так и у животных. В России заболевание впервые было замечено на Дальнем Востоке в 1880-1890-х годах. Валерий Бурматнов преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий и Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ

По словам эксперта, первые симптомы отравления похожи на опьянение, именно поэтому фузариоз зерна, то есть заболевание, вызываемое грибами рода Fusarium, получило название "пьяный хлеб". В продукте в таком случае содержится токсин, который попадает вместе с мукой. При этом внешних признаков порчи такой хлеб не имеет.

"Для предотвращения этого порока необходима тщательная проверка зерна на пунктах приёма и элеваторах. Перезимовавшее в поле и морозобойное зерно не должно перерабатываться в муку, так как поражение зерна грибом и накопление токсина происходит при его зимовке в поле", — пояснил собеседник Life.ru

Бурматнов добавил, что токсин достаточно термоустойчив, поэтому и сохраняется в готовом хлебе. Специалист порекомендовал покупать хлеб только у проверенных производителей, имеющих сертификаты качества, и надёжных поставщиков.