Белый хлеб, рис и пирожные названы "убийцами" суставов

Рафинированные крупы в рационе могут вызвать обострение воспалительных процессов, в том числе в суставах, а также усугубить проблемы с сердечно-сосудистой системой. А вот цельное зерно, напротив, богато витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений.

Как объяснила врач-эндокринолог Анжела Толмасова, зерно состоит из трёх компонентов: отрубной слой (в его составе содержится большое количество клетчатки и минералов); зародышевый слой (ядро, содержащее кладезь питательных веществ); эндоспермий (средний слой, который содержит углеводы и белок). Цельное зерно содержит все три части, а рафинированное — всего один, эндоспермий.

"Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет). Кроме того, благодаря простому строению зерна его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что также несёт определённые последствия", — рассказала Толмасова "Газете.ru".

Примерами рафинированных круп могут быть белый хлеб, белый рис, любая сдоба и пирожные. Заменить их врач советует на цельнозерновые крупы. Они богаты витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, а также клетчаткой, которая связывает жирные кислоты "плохого" холестерина, своевременно выводя их из организма.