Ревматолог объяснила связь смены погоды и болей в суставах

Боль в суставах во время смены погоды может быть связана с изменением барометрического или атмосферного давления. Об этом рассказала врач-ревматолог Валерия Король.

"Точные механизмы появления болей в суставах при изменении погодных условий до конца до сих пор не изучены. Считается, что вызвать дискомфорт могут такие факторы, как температура воздуха, изменения атмосферного давления и влажность", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам Король, необходимо увеличить количество исследований, чтобы точно определить, как погода влияет на пациентов с артритом, а также почему некоторые страдают из-за изменений погоды больше других. Ревматолог добавила, что боли при артрите могут усиливаться из-за изменений барометрического давления. Поэтому у пациента может произойти расширение или сжатие сухожилий и мышц.

Также изменения погоды напрямую влияют на давление, а оно, в свою очередь, на суставы. Специалист уточнила, что боли усиливаются из-за того, что нервные окончания становятся более чувствительными. По словам ревматолога, холодная погода может привести к увеличению вязкости синовиальной жидкости, что грозит скованностью в суставах.

Кроме того, боли в суставах связаны с депрессией, указывает Король. Пасмурные дни без солнечного света негативно отражаются на настроении человека. Люди с тревожностью и депрессивными расстройствами чаще страдают из-за проблем с суставами, подытожила медик.