Боль — не первый симптом: Врач рассказала, когда нужно идти к ревматологу

Как понять, что пора на приём к ревматологу, рассказала врач-ревматолог, кандидат биологических наук Елизавета Корзенева. По её словам, боль — это не первый симптом.

"Если говорить только о суставах, то, как только появляется боль, надо идти. Боль — это уже не первый симптом. Такой симптом, как утренняя скованность, сразу настораживает, надо идти к ревматологу. Если просто болит сустав, можно пойти и к ортопеду", — пояснила эксперт во время стрима в частном телеграм-канале доктора Зухры Павловой.

Врач добавила, что при утренней скованности нужно разработать суставы. Если она не проходит в течение 30 минут или часа, то это повод обратиться за медицинской помощью. Кроме того, по словам ревматолога, необходимо обращать внимание на беспричинное повышение температуры и воспалительные изменения неинфекционного характера в анализах крови. Людей должна насторожить повышенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Исключение составляет анемия из-за дефицита железа. Также с общим анализом крови сдают анализ на С-реактивный белок. Это маркер-показатель воспалительного процесса. Если что-то из этого обнаружено, то стоит задуматься о визите к ревматологу, заключила Корзенева.