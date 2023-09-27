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27 сентября, 15:28

Ортопед раскрыл, что будет, если не лечить плоскостопие

Врач Саутин: Детское плоскостопие грозит проблемами с суставами таза и коленей

Если не долечить плоскостопие в детстве, то проблемы могут всплыть во взрослом возрасте. А состояние стоп напрямую влияет на здоровье коленных и тазобедренных суставов. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин. Специалист добавил, что водить ребёнка на осмотр нужно регулярно.

"Если у ребёнка диагностировали плоскостопие, то крайне полезно носить индивидуальные ортопедические стельки. Это перераспределяет нагрузку на стопу и позволяет избежать прогрессирования проблем", — подчеркнул Саутин в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь. При этом возрастает нагрузка на отделы голеностопного сустава, а также различные отделы коленного и тазобедренного суставов.

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Дарья Нарыкова
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