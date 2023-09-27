Ортопед раскрыл, что будет, если не лечить плоскостопие

Если не долечить плоскостопие в детстве, то проблемы могут всплыть во взрослом возрасте. А состояние стоп напрямую влияет на здоровье коленных и тазобедренных суставов. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин. Специалист добавил, что водить ребёнка на осмотр нужно регулярно.

"Если у ребёнка диагностировали плоскостопие, то крайне полезно носить индивидуальные ортопедические стельки. Это перераспределяет нагрузку на стопу и позволяет избежать прогрессирования проблем", — подчеркнул Саутин в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь. При этом возрастает нагрузка на отделы голеностопного сустава, а также различные отделы коленного и тазобедренного суставов.